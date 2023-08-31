Erdoğan’dan “Kıbrıs” açıklaması

Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukunu sonuna kadar savunacaklarını belirten Erdoğan, "Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz konusunda gösterdikleri tavra işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ege’ye yönelik mütecaviz eylemler karşısında sergilediğimiz tavır zaten tüm muhataplarımızca biliniyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunu sonuna kadar savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi devam ettireceklerine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti.

– Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Milli iradenin üstünde hiçbir güce izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeyeceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimizin nişanesi olan ezanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkacağız.

– Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye’ye ve necip Türk milletine yakışan neyse onu yapacağız. Tüm bunları da sizlerle birlikte, siz bahriyelilerimizin azim, cesaret ve fedakarlığıyla başaracağız.

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