Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘af’ tepkisi: ‘Boşuna uğraşma’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, af açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan çıkamazlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı’nda Marmaris – Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

“BAY KEMAL SEN BU TERÖRİSTLERLE DİREK DİRSEĞE DOLAŞTIN”

“Geçtiğimiz günlerde TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal Sakarya Arifiye’de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı ya?

Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu onları çıkacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere, bu ülkede yol vermez.

Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız. Kan emicilere asla prim vermeyiz. Bu zihniyet yatırımlarımızı sabote etmek için yapmadığını bırakmadı, kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

Egemenliğimizi hedef alan ülkelere gösteremediği tepkileri komutanlarımıza sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? .

Bu ülkenin hangi hakkını bunlar savunabilir. Bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Rahmetli Menderes’i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına böyle çullandılar. İçeride ve dışarıda Türkiye’ye hedef alanların yanında oldular.”

6’LI MASAYA TEPKİ

“Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da hiç okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun.

Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur.”