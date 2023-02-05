Erdoğan’dan konsolosluk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konsoloslukların kapatılması ile ilgili, "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kabine toplantısında da gerekli kararların alınacağını söyledi.

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Aydın’da düzenlenen programda konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Bizde sizden aldığımız ihmal yolumuza çok daha güçle ve kararlı bir biçimde devam ettik ediyoruz. Vatandaşı olmaktan onur duyacağınız bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Aydındayız. Durmak yok

*Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız milletimizin istifadesine sunduk. Tabii özellikle Nazilli’ye geçerek vatandaşlarımızla vakit geçirdik. Yollar gümbür gümbür sağlı sollu bizi bekliyordu.

*Buradan açılışını yaptığımız tüm çalışmalarımın Aydın’a hayırlı olmasını diliyoruz. Bu doğrultuda son 20 yılda attığımız hedefleri bir başlangıç olarak görüyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

*Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin. Bölücü örgütün kaçırdığı gençler 15 ila 20 yaşta. Bu gençleri dağ kaçırıp eline silah vereceksin ve sen kandilin baronlarıyla dirsek dirseğe olacaksın.

*CHP’den bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Kendi evlatlarını yurtdışında okutanlar bu ülkenin çocuklarını dağa gönderdi. Emperyalistlerin bu ülkenin gençlerini harcama oyunları hamd olsun bize nasip oldu. Son 20 yılda teröre karşı yürüttüğümüz mücadele ile bu vahşi düzene son verdik.

*Gençlimizi sömüren ne kadar habis yapı varsa dur dedik. Sevgili gençler, Türkiye’nin seçimleri küresel siyaset açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı basın yazıyor. Küresel güçler şimdiden yoğun çaba harcıyor.

*İfade özgürlüğü altında değerlendirilen musaf yakma eyleminin ardından bu niyet vardır. Seçim arifesinde Türkiye kamuoyunu etkileme çapalarını takip ediyoruz. Muhalefetin oluşturduğu sahte gündemlerin amacı da gayesi de budur.

*Türkiye Yüzyılının şafağını söktüğü gün gibi ortadayken milli irade düşmanlarına bay bay demeye hazırlanıyor muyuz? Eski Türkiye heveslilerini 14 Mayıs’ta tekrar sandığa gömeceğiz. Gençler ben size güveniyorum inanıyorum.

BABACAN’A ELEŞTİRİ

*Maalesef bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz. Benim Davos ziyaretimde bu bey de benim yanımdaydı. Onun yanında ben o zamanki IMF başkanına onun yanında ‘siz bizden sadece borcumuzu tahsil etmek için gelebilirsiniz’ dedim, bize talimat veremezsiniz dedim.

*O zaman 23 milyar dolar borcumuz vardı ve biz o borcu sıfırladık. Şimdi bizim 120 milyar buçuk merkez bankası rezervimiz var.

*Benim için ‘Davos bitti’ dediğimde eyvah şimdi battık dedi. Sanki Davos’a gitse dünyayı ayağa kaldıracak. Kimse bize bu defterleri açtırmasın.

*Şu an beni dinliyor, eğer biraz ileri giderse bunları açıklarız. Biz altı sıfırı attığımız da bu zat ‘yanlış yapıyorsunuz’ demişti.

“TEMEL BEY’İN MASADA YER ALMASINI ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ”

*Bugün Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zatın altılı masada kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Aslında o daha henüz siyasetin içinde yokken, ben, Milli Selamet, Refah Partisi oralardan alalım, oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim.

*Temel Bey falan o zaman siyasetin içinde yoktu. Ve biz oradan çıktık, İstanbul’da il başkanlığı, partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelikleri, bütün buralarda bulunduk. Erbakan Hocamızın bazı hayalleri, idealleri vardı.

*Bu idealler içerisinde sanayiden tutun ekonomiye, imam hatip okullarına, eğitimdeki konulara ve okullardaki başörtüsü zulmüne karşı takındığı tavırlara, bütün bunlarla birlikte altyapıda, üstyapıda Türkiye’nin kalkınmasına yönelik…

*Mesela Hocamızın en çok konuşulan şeyi neydi? Motor sanayi, ağır sanayi… Fakat ona nasip olmadı ama bize nasip oldu. Biz bunların hepsini AK Parti olarak yaptık mı? Tepeden tırnağa yaptık.

KONSOLOSLUK AÇIKLAMASI

Erdoğan, İstanbul’da konsoloslukların kapatılması ile ilgili, “Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız” ifadelerini kullandı.

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