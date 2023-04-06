Erdoğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek’in ekonomi ekibini koordine ettiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” diyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu:

* Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.

* Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

“AKTİF SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Geçtiğimiz ay Erdoğan, AKP iktidarları döneminde Maliye Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek ile buluşmuştu.

AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Mehmet Şimşek, “Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.” demişti.

HESABINDAN KILIÇDAROĞLU’NUN PAYLAŞIMI BEĞENİLMİŞTİ

Önceki gün Şimşek, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası paylaşımını beğenmişti. Şimşek'in daha sonra beğenisini geri aldığı görülmüştü. Şimşek, 8 yaşındaki oğlunun sosyal medyada yanlışlıkla beğen butonuna bastığını ve durumu fark edince geri aldığını ifade etmişti.

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