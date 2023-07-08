Erdoğan’dan Millet İttifakı’na istifa göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane’de toplu açılış töreninde konuştu. Seçim sonrası Millet İttifakı’na istifa göndermesinde bulunan Erdoğan, şunları söyledi;

*28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar.

*Yaşadıkları şoku atlatamadılar. Terör örgütleriyle iş birliğinden utanmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum.

“BİR KİŞİ BİLE İSTİFA ETMEDİ”

*Bay bay Kemal’den bir şey olmaz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara’ya dönünce unutanlardan değiliz.

*Biz 2 Seçim arasında ağız değiştirenler değiliz biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız. Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular.

*İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. ‘Kazanamazsam bırakırım’ diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı

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