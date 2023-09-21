Erdoğan’dan mülakat açıklaması: Böyle bir söz verdiysem…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuda mülakat tartışmalarıyla ilgili Erdoğan, "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.

* Emekli maaşı düzenlemesi) Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda… 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

* (Kamuda mülakat) Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

* (İsrail Başbakanı Netanyahu’ya) ‘Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim’ dedim, mutabık kaldık.

* İsrail’le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’den Avrupa’ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız.

* (İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık.

YUNANİSTAN İLE SELANİK ZİRVESİ DÜZENLENECEK

* Selanik Zirvesi, Türkiye-Yunanistan arasında önemli sıçrama olacak. Dışişleri bakanlarımız hazırlıkları yapacak, Selanik’te 7 Aralık’ta zirveyi yapacağız.

* KKTC’nin bağımsız devlet olarak tanınması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yegane ve en etkili adımdır. Bunun dışındaki seçenekleri tanımıyoruz.

* Ülkelerin birbiri ardınca KKTC'yi bağımsız devlet olarak tanıması Doğu Akdeniz'de barışa ve huzura hizmet eder.

* BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir.

“ENFLASYONDA HAYIRLI İŞARETLER VAR”

* (Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20’de görmüştük. ABD'de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.

* Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye inşallah başlarız. Şu anda hayırlı işaretler var.

* Mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız.

* Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.

* Aileyi korumak, Türkiye'yi, vatanı korumaktır. Bu sorunla etkin biçimde mücadele edeceğiz. Uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız.

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