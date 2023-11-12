Erdoğan’dan Netanyahu’ya çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de yaşanan bombalamalara ve can kaybına dikkat çekerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Arnavutköy’deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

– Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan beşasır önce engizisyondan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa’daki mezhep savaşlarından kaçan Hıristiyanlara da kapımızı açtık.

ÇOK RAHATSIZ ETMİŞ

– Şimdi okuyorum, Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron’un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş.

SENİ İFLAH ETTİRMEZ

– Ben ne dedim geçenlerde, uçakla dönüşte “Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor.” Niye? Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez.

– Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad Zirvesi’nde de bunları açık, net gördük. Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum.

BUNU HERKES BİLİYOR

– Türkiye’nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye’ye bakıyor. Balkanlar’dan, Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte bağrımıza bastıysak bunu herkes biliyor.

ÇOCUKLAR ÖLMESİN

– Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan, düşenin elinden tuttuk, zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine mesele sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz.

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