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Erdoğan’dan Rize il başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar'ı atadı.

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Erdoğan’dan Rize il başkanlığına atama

AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar’ın atandığı belirtildi.

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim’e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar’a başarılar dilendi. (AA)

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AK Parti AKP Cumhurbaşkanı Hikmet Ayar Recep Tayyip Erdoğan Rize sosyal medya
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