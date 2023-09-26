Erdoğan’dan “rüşvetçi senatör” açıklaması: Bu durumu fırsata dönüştürüp…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta F-16 satışı olmak üzere pek çok konuda Türkiye aleyhine faaliyette bulunan ABD’li Senatör Bob Menendez'in görevden alınmasıyla ilgili konuştu.

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Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı ve modernizasyonu engellemek için lobi yapan ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesi sonrası görevini bırakmak zorunda kaldı.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Beyaz Saray’dan gerek F-16 satışının Senato'ya sunulması, gerekse modernizasyonun onaylanmasıyla ilgili bir hareket bekliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

BILENKEN İLE FİDAN GÖRÜŞTÜ

– Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika’da görüştüler. Bu görüşmeler devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var.

DEVREDEN ÇIKMASI BİZE AJANTAJ SAĞLIYOR ANCAK…

– Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil.

ABD’DEN ARTIK NET BİR YANIT BEKLİYORUZ

– Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız. Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

– Daha önce İHA-SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA'larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık… Şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan'ı üretmek için çalışıyoruz.

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