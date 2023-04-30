Erdoğan’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Katılığı ortak TV yayınında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağılık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 TV’nin ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaşan Erdoğan, şunları söyledi;

Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik.

*Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen dünyanın dört yanındaki kardeşlerime selamı gönderiyorum.

YURT DIŞI OY KULLANIMI

*3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs’ta son bulacak.

*Gümrük kapılarında ise Mayıs’ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

*Yurt dışında sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs’ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

*Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye’de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz.

SANDIK GÜVENLİĞİ

*Türkiye’de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurtdışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor.

*Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için ‘sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.

“DEAŞ’IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

*Milli İstihbarat Teşkilatımız DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs MİT’in dün Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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