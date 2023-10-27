Erdoğan’dan vatandaşlara çağrı: Yer gök bayrak olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim için yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlara; evlere, dükkanlara, arabalara Türk bayrağı asma çağrısında bulundu.
29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlama için yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlara, sosyal medya X hesabından çağrıda bulundu.
“Yer gök bayrak olsun” diyen Erdoğan, “Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.