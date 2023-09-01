Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Tekrar başlatacağız

Adli yıl açılışında konuşan Erdoğan, "Yeni anayasa için girişimlerimizi tekrar başlatacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu.

– Bizim siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz, hükümet teklifi olarak da milletimizin önüne koyduğumuz bir hayal var. Bu hayal Türkiye’yi darbe anayasasından kurtararak yeni sivil anayasaya kavuşturmaktır.

“HAZIRLIK OLMANIZI BEKLİYORUM”

– İstiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasa ile daha da güçlenecek.

– 85 milyonun sahipleneceği bir metni milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Siyasi partilerin, yüksek mahkemelerimizin, üniversitelerimizin ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum.

– Yeni bir anayasa için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Sizlerin de bu sürece destek vermenizi, hazırlıklı olmanızı bekliyorum.

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