Erdoğan’ın emeklilerle ilgili açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, emekli maaşlarına zam yapılmayacağını, bir defalık 5 bin lira verileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına tepki yağdı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” dedi.

“ADALETİNİZ BATSIN”

Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı. O tepkilerden bazıları şöyle:

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: “Bayram ikramiyesi diyerek emeklileri oyalamayın demiştim. Erdoğan, ‘Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak’ demiş. Ne diyelim? Bozdurup bozdurup yiyelim. Adaletiniz batsın.”

“DÜNYA LİDERİ OLMAK BUNU GEREKTİRİR!”

SÖZCÜ yazarı Murat Muratoğlu: “Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus… (3 kere söyledi) Tam 5000 lira… Aman diyeyim şımarma! Dünya lideri olmak bunu gerektirir!”

“BU ÜLKEDE EMEKLİ OLUP TEKRAR ÇALIŞMAK ZORUNDAYSANIZ…”

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: “Çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli yurttaşlara bir defaya mahsus 5.000₺ verileceği açıklandı. Asıl sorun yıllarca çalışmış bir emeklinin tekrar çalışmak zorunda kalması değil midir?! Bu ülkede emekli olup tekrar çalışmak zorundaysanız, bir de kayıtlı çalışıyorsanız, cezasız kalmıyor ve beş bin lirayı alamıyorsunuz!”

“DEVLET ZOR DURUMDA OLANLAR ÜZERİNDEN ‘TASARRUF’ YAPMAZ”

İktisatçı Yalçın Karatepe: “Emekli aylığı yetmediği için çalışmak zorunda kalanlara 5 bin TL'lik ödeme yapılmayacakmış. Bir devlet, zor durumda olanlar üzerinden ‘tasarruf’ yapmaz, yapmamalı.”