Erdoğan’ın Kanal İstanbul inadı! Deprem sorusuna ilginç yanıt…

Macaristan dönüşü soruları yanıtlayan Erdoğan, 1 milyon nüfusu barındıracak Kanal İstanbul'un olası Marmara depremine yönelik bir tedbir olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’yi depreme dayanaklı hale getirmek için yürüttükleri çalışmalarda İstanbul’u ve Marmara’yı ayrı bir başlık altında değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü şu anda öngörüyoruz ve bunun için boşa harcanacak bir vakit yok. Gerek deprem bölgesi gerekse diğer illerimizde olsun hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok.” dedi.

İstanbul’un tüm ilçelerine de koordinatör vali atamalarını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, işlemlerin hızlı ve etkili olması bakımından koordinatör valilerin faydasını gördüklerini vurguladı.

“YENİ TELSİZ SİSTEMİ KURDUK”

İstanbul’un ilçelerinde, olası bir deprem sonrası iletişimin sağlanması için yeni telsiz sistemi kurduklarını ve çalışır hale getirdiklerini bildiren Erdoğan, “Toplanma alanlarını, rezerv alanları yeniliyor ve aktif kullanıma hazır olmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul’un iki yakasına 500’er bin nüfusu barındıracak projemiz de olası İstanbul depremine yönelik tedbirlerimiz kapsamındadır.” dedi.

“İSTİŞARE BİZİM EN BÜYÜK SİLAHIMIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?” sorusu üzerine, “Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız.

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Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz.”

Dün bir gazetede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarının gösterildiğini söyleyen Erdoğan, “Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz.” dedi.

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