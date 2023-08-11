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Erdoğan’ın memleketinde ucuz ekmek kuyruğu

Rize’de yılın ilk 7 ayında ekmeğe ikinci zam geldi. 6 liradan satılan 250 gram ekmek 8,5 lira oldu. Rize’deki vatandaşlar ekmeğin 2,5 lira daha uyguna satıldığı Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturuyor.

Elif ÇAVUŞ
Yayınlanma: 20:11 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de vatandaşlar ekmeği daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturdu.

YILIN İLK 7 AYINDA EKMEĞE 2 KEZ ZAM

Rize'de 2022 yılının Haziran ayında 210 gram ekmek 3 liradan 5 liraya çıkmıştı. Ocak 2023'te 240 gram ekmek 5 liradan 6 liraya çıktı. 7 ay sonra ekmeğe bir zam daha yapıldı. 17 Temmuz'dan itibaren kentte 250 gram ekmek, 8,5 liradan satılmaya başlandı.

VATANDAŞ UCUZ EKMEĞİN PEŞİNDE

Ekmeğe gelen zamların ardından Rize'deki vatandaşlar, ekmeği 2,5 lira daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Halk Ekmek büfelerinde ekmek 6 liradan satılıyor.

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