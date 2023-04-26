Erdoğan’ın Mersin mitingi ertelendi
Dün katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin mitingi de ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrası miting ve açılışları iptal ederek dinlenmeye çekildi.
MERSİN MİTİNGİ ERTELENDİ
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Mersin mitinginin de ertelendiğini duyurdu.
Kandemir, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
TV PROGRAMI DA İPTAL EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın katılacağı televizyon programı da rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.