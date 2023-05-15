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Erdoğan’ın oy oranın en çok ve en az olduğu şehirler

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden kesin olmayan sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,40'ını aldı. Erdoğan'ın seçim yarışında oy oranın en yüksek ve en az olduğu şehirler ise dikkat çekti.

Yayınlanma: 14:07 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’ın oy oranın en çok ve en az olduğu şehirler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,96, Sinan Oğan’ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın kesin olmayan seçim sonucu verilerine göre Tayyip Erdoğan’ın oy oranının en yüksek olduğu 20 il:

Erdoğan’ın oy oranın en düşük olduğu 10 il ise şöyle:

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AKP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan seçim
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