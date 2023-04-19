Erdoğan’ın uzun konvoy aracı gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Afyonkarahisar’da seçim mitingi yapmıştı. Erdoğan'ın tören alanına katılmak için harekete geçtiği yolda uzun lüks araç ve koruma konvoyu vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan dün ilk seçim mitingini Afyonkarahisar'da yaptı.

ZAFER MÜZESİ AKP AFİŞLERİYLE KAPATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afyonkarahisar mitingi öncesinde Atatürk’ün Batı Cephesi Karargahı olarak kullandığı Zafer Müzesi’nin dört bir yanının AKP’nin dev seçim afişleriyle kapatılması ise tepki geçmişti.

UZUN KONVOY DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın dün tören alanına katılmak için harekete geçtiği yolda ise koruma ve makam araçlarından oluşan dev konvoyun geçişi dikkat çekti. Bir vatandaşın evinin balkonundan çektiği konvoyun geçiş güzergahındaki binaların çatı ve üst katlarında keskin nişancıların beklediği gözlenirken, güvenlik olarak da tepede de helikopterlerin uçtuğu görüldü.

OTOBÜSTEN VATANDAŞLARA OYUNCAK FIRLATILDI

Öte yandan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içerisinde olduğu Cumhurbaşkanlığı otobüsünden yol kenarına bulunan vatandaşlara oyuncak fırlatıldığı görülüyor.

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