Erdoğan’ın X’teki paylaşımına tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşım vatandaşların tepkisine neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski adıyla Twitter olarak bilinin X adlı platformda Türkiye Cumhuriyet’inin 100’üncü yaşına ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı.
Mesajda, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e değinilmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Paylaşım ile birlikte kullanılan görselde de sol alt köşede bir köylünün elinde küçük bir şekilde Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı görüldü.
X kullanan vatandaşları söz konusu paylaşımın altına Atatürk fotoğrafı kullanarak çok sayıda yorum yazdı: