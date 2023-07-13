Erdoğan’ın yardımcısı Menzil’e taziyeye gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un taziyesi için Adıyaman'a gitti.
Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ve FETÖ’den boşalan devlet kadrolarına yerleşmesiyle bilinen Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol, (74) İstanbul'da özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Erol’un cenazesi tarikatın merkezi olan adını da aldığı Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyüne götürülerek defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Twitter hesabından baş sağlığı mesajı yayınlarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün taziyesi için Adıyaman’ın Menzil köyüne gitti.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, El-Hüseyni’nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni’ye, Adıyaman’ın Menzil köyünde bulunan Seyid Abdülhekim El Hüseyni Külliyesinde taziye ziyaretinde bulundu” denildi.
Daha sonra Adıyaman Valiliği’ne geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son duruma ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’tan bilgi aldı.
Yılmaz’a, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan eşlik etti. (DHA)