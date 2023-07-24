Erdoğan’lı etiket tasarlayan Mahir Akkoyun’a açılan dava sonuçlandı
14 Mayıs seçimleri öncesi “Erdoğan sayesinde” etiketleri gündem olan Mahir Akkoyun hakkında açılan davayla ilgili karar çıktı.
Ülkede yaşanan ekonomik krizle birlikte artan pahalılığa yaptığı görsellerle dikkat çeken tasarımcı Mahir Akkoyun, geçen nisan ayında İzmir’de gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında dava açılan Mahir Akkoyun’la ilgili mahkeme kararını verdi.
Sosyal medya hesabından kararı paylaşan Akkoyun, “Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş :D” ifadelerini kullandı.