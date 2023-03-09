‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 540 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk günü tespit edilen 11 sığınak ve 8 mağarada, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 ton 250 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak’ta ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu’ başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 540 personel görev aldı.

3 KATLI MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Jandarma komandoların hava hücum harekatıyla başlayan operasyonun 1’inci gününde; Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde 8 mağara ve 11 sığınak tespit edildi. PKK terör örgütünün, ele geçirilen mağaralardan birinde 2019-2021 yıllarında kış üstlenmesini geçirdiği belirlendi.

Komandolar tarafından didik didik aranan mağaranın 1’inci katının jeneratör odası olarak kullanıldığı, bu noktadan kablolarla aşağı katlarda bulunan odalara elektrik imkanı sağlandığı, mağaranın 1’inci katından 15 metre ip merdivenle inildiğinde kiler olarak kullanılan 2’nci kata ulaşıldığı, bu alanda teröristlerin kullandığı ve gıda malzemelerinin bulunduğu tespit edildi.

Basamaklardan aşağı doğru inildiğinde büyük ve geniş alana sahip; teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mutfak, banyo ve tuvaletin bulunduğu 3’üncü kata ulaşıldığı, bu katta da barınmak için 4 çadırın kurulu olduğu ve bunların dışında 1 çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı, mağarada kalanların su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcı oluşturulduğu belirlendi. Mağarada ayrıca güvenlik kuvvetlerince bölgeye baskın yapılması halinde mağaradan kaçabilmek amacıyla biri 10, diğeri 6 metre uzunluğunda 2 tünelin bulunduğu ve kaçış tünellerinin hemen yanında teröristlerce kullanılan 16 metrelik atış alanının yer aldığı tespit edildi. Mağara, jandarma komandolar tarafından imha edildi.

Tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda ise 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 30 adet 7.62 mm fişek, gündüz görüş dürbünü, 200 metre elektrik kablosu, 1 ton 250 kilo gıda malzemesi ve 88 kalem yaşam malzemesi ele geçirildi. ‘Eren Abluka’ operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

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