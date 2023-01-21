Erkam Yıldırım’ın fotoğrafı gündem oldu! Validen açıklama geldi

Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum'da elinde tespihle Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı İlker Şafak karşısında kaykılmış şekilde otururken çekilen fotoğrafına yapılan yorumlar üzerine Vali Okay Memiş açıklama yaptı.

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Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Erzurum’da elinde tespihle Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı İlker Şafak karşısında otururken çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor.

Fotoğraf karesinde yer alan Erzurum Valisi Okay Memiş yapılan eleştiri ve yorumlar üzerine yaptığı açıklamada, “Sadece 10 dakikalığına oturduk. Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim” dedi.

“BİR FOTOĞRAF KARESİ DURUMU NERELERE GETİRDİ, MORALİM BOZULDU”

Vali Okay Memiş Erzurum Palandöken’de katıldığı bir açılışta söz konusu o fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

*Ben Erkam Yıldırım'ı şahsen tanımam etmem. Kendisiyle ayrıca bir bağım, görüşmüşlüğüm yok. Erkam Bey 13 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenen Binbir Hatim duasına katıldı. Orada da hayır için yemek vereceğini söylemiş, ben de orada öğrendim.

*Göründüğü gibi bir durum söz konusu değil. Camiye yakın olan bir mağazada soluklanmak için 10 dakika oturduk. Durum bundan ibaret. Mağaza içerisinde de herkesin rahatça oturabileceği bir alan yok.

*Sadece 10 dakikalığına oturduk. Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim. Sadece bir anlık çekilmiş bir fotoğraf karesi durumu nerelere getirdi.

*Moralim bozuldu. Bu şehir için yaptıklarımız belli, çalışmalarımız belli. Böyle olayların bunların önüne geçmesini istemiyorum.

*Olay çok yanlış anlaşıldı. Orada yüzlerce insana hayır yemeği veren kim olursa olsun aynı masada oturur, teşekkür ederim. Bunun şahsın kendisiyle bir ilgisi, ayrı bir ihtimam durumu kesinlikle yok.

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