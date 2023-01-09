Erkan Baş: Doğru olan ortak adaydır

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Doğru olan ortak adaydır ama henüz bize bir aday önerilmemişken, daha önce Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Fırat FISTIK

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil, Barış Atay, gazetecilerle buluştu.

Buluşmada özellikle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın “HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak” açıklaması ittifak ortağı olduğundan dolayı soruldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş hem aday konusunda hem de seçimlere dair genel olarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adaylarına dönük siyasi yasak girişimi var henüz tamamlanmasa bile. Meclisin en büyük üçüncü partisi kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. Hazine yardımının bloke edildiği bir durum var. Milletvekilimiz bir cümle söylüyor, siyasi eleştiri getiriyor, ilgili kanala ceza geliyor. Bu da tümüyle hukuksuz. Türkiye böyle bir tabloda seçime gidiyor.

Özellikle önemsediğimiz şey şu, Tayyip Erdoğan'ın hayatta bir marifeti varsa karşısında oluşan ittifakları bozmak. An itibariyle de başka türlü kazanamayacağını görmüş durumda. Muhalefeti parçalamaya odaklanmış durumda. Zaman zaman altılı masanın içine dönük, zaman zaman Emek ve Özgürlük İttifakı'na yönelik.

DOĞRU OLAN ORTAK ADAYDIR

Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimali yoktur. Tek seçenek muhalefeti birbiriyle didişmeye itmektir. TİP olarak buradan kaçınmaya çalışıyoruz, tüm muhalefet bileşenlerini de bu konuda uyarıyoruz. Zaman, sen ben kavgası yapacak, kişisel, partisel çıkarlarımızı memleket sorununun önüne koyacak zaman değildir. Biz bugüne kadar bu çizgide ilerlemeye çalıştık.

Emek ve Özgürlük İttifakı, mevcut iki ittifaktan bir noktada farklılaşıyor. Biz sadece bir seçim ittifakı oluşturmuyoruz, bu ittifak bir mücadele ittifakıdır. Masada ortaklaştığımız görüş, ortak adaya daha yakın olduğumuzdu. Daha sonraki gelişmeler bizim açımızdan meşrudur. Her siyasi parti tercihlerini kamuoyuyla da paylaşılır. Pervin hanım bir açıklama yaptı. Ortada bir cümle var. Halkı çaresiz bırakmamak üzere ortak adaydan yana bir tavrımız var. Pervin hanım ikinci cümlenin altını çizmiş. Ben de aynı görüşü paylaşıyorum.

TÜMÜYLE BEKLEYİŞ İÇİNDE OLMAMIZ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Doğru olan ortak adaydır ama henüz bize bir aday önerilmemişken, daha önce Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız kabul edilebilir bir şey değil. Bizim çabamız Emek ve Özgürlük İttifakı'nı ortaklaştırmak olacak. İsim tartışması yapmıyoruz. Kemal Bey CHP adayı olarak çıkarsa bizim ona yaklaşımımız olur, altılı masa adayı olarak çıkarsa ona dair de bir yaklaşımımız olur.

İlk turda farklı adaylar gösterildiğinde, muhalefetteki adaylar ikinci tura kalabilmek için birbirleriyle mücadele etti. Doğru olan ortak adaydır.

Bu seçimlere sadece bir seçim olarak da bakmıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı tartışmaları son derece özenli yürütülmesi gereken tartışmalar. 20 yıldır AKP iktidardaysa muhalefetin payı vardır. AKP, 80 yıl sonra cumhuriyeti yıkan bir parti olarak karşımızda. 80 yıllık yanlışları da görmek lazım. 80 yıldır kendi solunu yok eden bir rejimle karşı karşıyayız. Sola bunlara yaptığınızda bu ülkeyi sağa teslim ediyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu seçimlerden bununla çıkmak istiyoruz. Yoksa tek amacımız, vekil sayımızı arttırmak, oy oranımızı 1-2 arttırmak değil.”