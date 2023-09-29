Erkan Baş Hatay’dan Ankara’ya ‘Özgürlük Yürüyüşü’ne başlıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya yürümeye başlayacak. Yürüyüşün ilk gününde Erkan Baş’a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay’ın ailesi, arkadaşları ve Hataylıların eşlik edecek.

Can ÇAPAR

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dün Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı.

Daha önce de TBMM'nin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi durumunda Hatay'dan Ankara'ya yürümeye başlayacağını duyuran Erkan Baş, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla “yargı darbesini kabul etmeyeceğini” belirterek 1 Ekim günü Hatay’dan Ankara’ya doğru ilk adımını atacağını ilan etti.

Baş, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay’dan Ankara’ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!”

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Günde ortalama 30 kilometre yol kat edilmesi planlanan yürüyüşün her gününde ayrı bir temanın ele alınacağı ve yurttaşların da yürüyüşe katılacağı belirtildi.

Yürüyüşün ilk gününde Erkan Baş'a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay'ın ailesi, arkadaşları ve Hataylıların eşlik edeceği kaydedildi.

1 Ekim günü Defne'deki Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı'nda saat 09.00'da düzenlenecek olan basın toplantısının ardından saat 10.00'da Hatay Meclis Binası önünden başlayacak yürüyüşün ilk gününün Samandağ'da sonlanacağı bildirildi.

İkinci gün 09.00'da Samandağ'dan başlayacak olan yürüyüşün, Arsuz Kale Köyü'nde sona ereceği ve üçüncü gün ise Arsuz Gökmeydan'da son bulacağı aktarıldı. 4. gün itibariyla TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay'ın da katılacağı yürüyüşün, Gökmeydan'dan İskenderun'a doğru devam edeceği belirtildi.

Yürüyüşün Hatay sonrasındaki güzergahı ise şu şekilde olacağı açıklandı: Osmaniye, Adana, Konya ve Ankara

Yürüyüşün Hatay Programı şöyle:

1 Ekim: “Can Atalay'a özgürlük için yürüyoruz”

Konuklar: Can Atalay'ın ailesi, arkadaşları ve Hataylı seçmenler

2 Ekim: “Hatay'ın barınma sorununa karşı yürüyoruz”

Konuklar: Hatay halkı

3 Ekim: “Deprem suçları”

Konuklar: Mimar-mühendisler, hukukçular

4 Ekim: “Hatay'ın su sorununa karşı yürüyoruz”

Konuklar: Hatay halkı