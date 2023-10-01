Erkan Baş, ‘Özgürlük Yürüyüşü’ne başladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı başlattığı Özgürlük Yürüyüşü için bugün Hatay’dan Ankara’ya yürümeye başladı.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden’in mahkumiyetlerini onadı.

Daha önce de TBMM’nin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi durumunda Hatay’dan Ankara’ya yürümeye başlayacağını ifade eden Erkan Baş, “Özgürlük Yürüyüşü” için harekete geçti.

Yürüyüşün İlk gün programı, Defne’deki Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı’nda yapılan açıklama basın açıklaması ile başladı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a açıklamada Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da eşlik etti.

“ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜNÜN İLK ADIMINI ATMAK İÇİN HATAY'DAYIZ”

Erkan Baş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 1 Ekim tarihi bir özgürlük yürüyüşünün ilk adımını atmak için Hatay'dayız. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz çünkü on binlerce yurttaşımızın iradesinin gasp edildiği bir kentteyiz. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz, depremde on binlerce insanımızı yitirdiğimiz bir kentteyiz ve yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz çünkü eğer Gezi bir davanın konusu olacaksa önce Ali İsmail'in, Abdocan’ın, Ahmet Atakan'ın hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz.

“HERKES BİLSİN, BİR ADIM BİLE GERİ ATMAYACAĞIZ”

*Gezi direnişi dünyanın en barışçıl, en insanı ve en haklı itirazlarından bir tanesidir. Bu ülke milyonlarca insanın parçası olmaktan onur duyduğu bir isyanı, bir direnişi suçlu ilan etmeye kalkmak, milyonlarca yurttaşımıza hakaret etmektir. Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Çiğdem Mater'i, Tayfun Kahraman'ı, Mine Özerden'i suçlu ilan etmeye kalkanlar, darbecilikle suçlamaya kalkanlar ülke tarihine kara bir leke olarak geçecekler. Herkes bilsin, bir adım bile geri atmayacağız. Köşemize sinip beklemeyeceğiz. Susmayacağız, susmamayı ve itaat etmemeyi öğrendiğimiz en önemli anlardan birisi Gezi direnişidir.

“BİZ MECLİS'İN SARAY'IN OYUNCAĞI HALİNE GETİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Bugün ayrıca halk iradesini ayaklar altına alan iktidarın TBMM'yi açılışını bir şova dönüştürmeye çalıştığı bir gün. Tam da bu nedenle halk iradesini yok saydıkları bir TBMM'nin açılış törenine katılmayı reddederek Hatay'a geldik. Biz Meclis'in Saray'ın oyuncağı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

“CAN ATALAY'A VE GEZİ DAVASI'NDAKİ TÜM TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK TALEP EDECEĞİZ”

*Laikliği ayaklar altına alanların, cumhuriyet değerlerini hiçleştirenlerin karşısında durduğumuzu hep birlikte göstermeye çalışacağız. Eşit yurttaşlık isteyenlerin, barış isteyenlerin yan yana, omuz omuza bu yürüyüşün bir parçası olduğunu ifade edeceğiz. Can Atalay'a özgürlük diyeceğiz. Gezi Davası'ndaki tüm tutsaklara özgürlük talep edeceğiz. Bu iktidara teslim olmadığı için haksız hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde tutulan tüm arkadaşlarımızın özgürlük mücadelesinin sesini taşımaya çalışacağız. Zaten kendisi büyük bir hapishaneye dönmüş olan Türkiye'de hep birlikte özgürlüğün sesini yükseltmeye çalışacağız.

YÜRÜYÜŞÜNE YAĞMUR ALTINDA BAŞLADI

Basın açıklamasının ardından Erkan Baş, yağmur altında beraberindekilerle birlikte Hatay'dan Ankara'ya doğru “Özgürlük Yürüyüşü”nü başlattı.

Yürüyüşün ilk gününde destek veren kurum, sivil toplum örgütleri ve partiler şöyle:

-Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri,

-Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Ali Bozan, Yeşil Sol Parti Hatay İl Örgütü

-EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve EHP heyeti

-Toplumsal Özgürlük Partisi Hatay İl Örgütü

-EMEP Genel Başkan Yardımcıları İskender Bayhan ve Sedat Başkavak, EMEP Hatay ve Adana İl Örgütleri

-CHP Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Okan Konuralp, Servet Mollaoğlu ve CHP Hatay İl Örgütü

-SYKP Eş Başkanı Canan Yüce ve SYKP İl Örgütü

-Devrimci İşçi Partisi'nden Şiyar Rişvanoğlu

-Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan