Erkan Baş: Şimdi hazır olsunlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Asrın felaketi diyorlardı, asrın dayanışmasını örgütledik. Şimdi hazır olsunlar, asrın hesaplaşması geliyor” dedi.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında konuştu.

Baş, “Kardeşlerim, o yoğun acı günlerimizde bizi yalnızlığa terk ettiler. Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları halklarımız birbirine el uzattı ve biz sadece birbirimizin elini tutarak hayatta kaldık. Şimdi hepsinin hesabını yine birlikte soracağız. ‘Asrın felaketi’ diyorlardı, asrın dayanışmasını örgütledik. Şimdi hazır olsunlar, asrın hesaplaşması geliyor” dedi.

“SARAY REJİMİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BERABERİZ”

Baş, konuşmasında şunları söyledi:

*20 yıllık bir diktatörlüğün, 20 yıllık bir karanlığın hep birlikte sonuna doğru geliyoruz. Bunun umuduyla, bunun kararlılığıyla, bunun inancıyla bugün bu alanda beraberiz. Halklarımızı enkaz altında, açlıkta ve soğukta ölüme terk edenlere karşı alanlardayız.

*Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketi, saray rejimini ortadan kaldırmak için beraberiz. Yıllardır sevdiklerimizi esir aldılar, yıllardır bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar.

*Bizi ayrılıkla, zindanlarla, tutsaklıkla ayırmaya, susturmaya çalışanlara sesleniyoruz: İşte buradayız, bir aradayız!

“BİZ CAN DERDİYLE UĞRAŞIRKEN…”

*Gerçekten çok ağır bir depremi hep beraber yaşadık. Ama canımızı daha fazla yakan bir şey var. Biz can derdiyle uğraşırken onlar bizi saraylarından sadece seyrettiler.

*Zindan yapmakla övünenler, ihtiyacımız olduğunda bir tane çadırı bize getiremediler. Bunlar, 20 yıldır inşaat yapmakla övünüyorlar, yol yapmakla övünüyorlar.

*Biz can derdindeyken bir tane iş makinesini getirip enkazları kaldıramadılar. Bunlar, Ankara'daki Saray’da oturanlar kendi saraylarıyla övünüyorlardı, ihtiyacımız olduğunda bir tas çorba getiremediler.

“ASRIN HESAPLAŞMASI GELİYOR”

*O yoğun acı günlerimizde bizi yalnızlığa terk ettiler. Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları halklarımız birbirine el uzattı ve biz sadece birbirimizin elini tutarak hayatta kaldık.

*Şimdi hepsinin hesabını yine birlikte soracağız. ‘Asrın felaketi’ diyorlardı, asrın dayanışmasını örgütledik. Şimdi hazır olsunlar, asrın hesaplaşması geliyor.

*Kardeşlerim bunlar bizi, bu meydanda toplananları, bu ülkenin milyonlarca onurlu, namuslu insanını, şimdiye kadar açlıkta birleştirdiler.

*Bunlar bizi yoksullukta birleştirdiler, bunlar bizi zindanlarda, kanlı meydanlarda birleştirdiler. Şimdi zafer için birleşiyoruz.

“SÜLALE DEVRİ BİTİYOR”

*Sevgili kardeşler, sadece bir avuç para babası daha zengin olsun diye, sadece iktidarlarını devam ettirmek için bir düzen kurmuşlardı.

*Bugün İzmir Meydanı'ndan sesleniyoruz: Bu sülale devrini bitiriyoruz. Sülale devri bitiyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: İzmir eşitlik diyor, İzmir özgürlük diyor, İzmir barış diyor, İzmir yaşasın halkların kardeşliği diyor.

“O SARAY KAPANACAK”

*Kardeşlerim bu işaret zaferin işareti; barışın, özgürlüğün, Türk ve Kürt halkının ayrılmazlığının, Deniz Gezmiş ile Deniz Poyraz'ın yan yana gelişinin işareti.

*Şimdi bütün Türkiye'yi zafer gününe hazırlıyoruz hep birlikte. Bu iktidar şunu yapmaya çalışıyor, diyor ki ‘HDP'yi susturacağız, Kürt halkını susturacağız’.

*Buradan, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan Saray’a sesleniyoruz: Ey Tayyip Erdoğan! HDP asla yalnız kalmayacak, Kürt halkı asla yalnız kalmayacak.

*Bir kez daha söz veriyoruz, son sözümüz budur: Siz Kürt halkının iradesini kapatamazsınız ama biz sizin Sarayınızı kapatmaya geliyoruz. O Saray kapanacak. (ANKA)

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