Erkan Baş, bu akşam SÖZCÜ TV’de
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, SÖZCÜ TV'de bu akşam Liderler Özel programına konuk oluyor.
14 Mayıs Tarihi Seçimleri yaklaşırken liderler SÖZCÜ Televizyonu'nda vaatlerini anlatiıyor…
Türkiye İşçi Partisi Neden ayrı milletvekili listesi çıkardı?
Nasıl bir kampanya süreci yürütecek?
Oy hedefleri ve vaatleri neler?
SÖZCÜ Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Serap Belovacıklı, Can Coşkun ve Oğuz Demir soruyor…
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Liderler Özel'de yanıtlıyor…
Liderler Özel Bu Akşam 20.45'te SÖZCÜ Televizyonu'nda.