Erkan Baş’tan çok sert Can Atalay açıklaması

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün 11. günü Tarsus’un Çamalan Köyü’nde tamamladı. Burada konuşan Baş, “Yeni dönemde de milletvekilimizi cezaevinde tutmak istiyorlar. Buna karşı asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Can ÇAPAR

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, partisinin tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay’dan Ankara’ya başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün11. günü Tarsus’ta tamamladı.

Çamalan köyü halkının cemevinde yaptığı karşılamada konuşan Erkan Baş şunları söyledi:

“Yeni dönemde de milletvekilimizi cezaevinde tutmak istiyorlar. Buna karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Halkımızla beraber, elimizden ne geliyorsa mücadeleye devam edeceğiz. Ankara'ya kadar gideceğiz, gördüğümüz herkese bunu anlatacağız.”

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ GÖNDERMESİ

Erkan Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Bugünü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olması nedeniyle memleketin dört bir yanındaki milyonlarca kız çocuğunun hayatın her alanında yaşadığı çeşitli mağduriyetleri duyurmaya adadık.

*Kız çocuklarının insanca yaşaması ve öğrenim görmesi gibi sorunların çözülmesi adına elimizden ne geliyorsa yapacağız.

*Öte yandan Saray'ın bir kız çocuğuna daha yaşattıklarını bugün özel olarak Özgürlük Yürüyüşü'nde ele almamız gerekiyor. Vera'yı hepimiz Gezi Davası kararları açıklandıktan sonra babasına sıkı sıkı sarıldığı görüntülerden hatırlıyoruz.

*Babası, milyonlarca insanın katıldığı en büyük onurumuz olan Gezi Direnişi yargılamak olarak görülen davada hukuksuzca tutukluluğa mahkum edilen bir avuç mücadele arkadaşımızdan birisi Tayfun Kahraman. Tayfun hiçbir suç işlememiş olmasına rağmen Saray yargısı tarafından verilen kararla davanın siyasi tutsakları arasında.

ANAYASA'NIN 83. MADDESİNİ HATIRLATTI

*Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı hak ihlali başvurusu yarın Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından görüşülecek. Bu süreç devam ederken Yargıtay'ın Gezi davasındaki kararları onaması, Anayasa Mahkemesi kararlarına dönük bir yönlendirici nitelik taşısa da bu ülkenin Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 83. Maddesi uyarınca milletvekilliği tescillenmiş Can Atalay dostumuzun cezaevinde tutulmasını bir hak ihlali olarak kabul etmek zorundadır.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

*Gelin ülkemizin demokrasisi, adalet, özgürlüklerimiz için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkalım. Bunları tarumar etmeye çalışan bir avuç egemenin, Saray düzeninin karşısında hep beraber bir olalım, birlik olalım.

*Biz bir olduğumuzda onların kaybedecekleri çok şey var. Halkın ayaklarına zincir vurma özgürlüğünü kaybedecekler. Biz ise ayaklarımıza vurulan zincirleri kaybettiğimizde demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü mutlaka kazanacağız.

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