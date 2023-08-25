Abone Ol

Erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

İbrahim Patlar

Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar’ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Annesini döven babasını öldürdü: Yıllarca bize eziyet ettiİlginizi ÇekebilirAnnesini döven babasını öldürdü: Yıllarca bize eziyet ettiTartışma kanlı bitti: Birlikte yaşadığı erkeği öldürdüİlginizi ÇekebilirTartışma kanlı bitti: Birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
X Reklam