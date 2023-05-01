Abone Ol

Ermeni güçlerin döşediği mayının patladı, bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığı, Cebrayıl ilinin Çocuk Mercanlı köyü kırsalında, işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ermeni güçlerin döşediği mayının patladı, bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Oktay Alışov’un, anti tank mayınının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son kayıpla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e yükseldi. (AA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştüİlginizi ÇekebilirABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştüİlham Aliyev'den Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına tepkiİlginizi Çekebilirİlham Aliyev'den Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına tepki

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Azerbaycan Çocuk tank
X Reklam