Ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı pazar günü yapılacak
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı pazar günü yapılacak.
CHP’nin 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen ancak deprem nedeniyle ertelenen PM toplantısı, 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
PM, saat 13.00’te parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
Genel Başkanın sunuşu ile başlayacak PM’de, depremle ilgili genel değerlendirmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları ele alınacak. (AA)