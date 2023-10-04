Erzincan CHP’de değişim! Sarıca, ilk kadın il başkanı oldu

CHP Erzincan İl Kongresi yapıldı. Zeynep Erdoğan Sarıca, CHP İl Başkanlığına aday oldu. Sarıca, oy kullanan 250 delegeden 147'sinin oyunu alarak CHP'nin Erzincan'daki ilk kadın il başkanı oldu.

Orhan BOZKURT

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Erzincan’da bugün kongre heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Erdem Topçu’nun aday olmadığı kongrede Yalçın Tanrıverdi ile Özkan Yılmaz yarışacaktı.

Ancak devlet memurluğundan istifa edip partiye üyelik müracaatında bulunan Yalçın Tanrıverdi'nin üyelik işlemleri henüz tamamlanmadığı için adaylık başvurusu, yapılan itiraz üzerine reddedildi.

Bunun üzerine Yalçın Tanrıverdi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Zeynep Erdoğan Sarıca CHP İl Başkanlığına aday oldu. Sarıca, seçimde oy kullanan 250 delegeden 147’sinin oyunu alarak CHP’nin Erzincan’daki ilk kadın il başkanı oldu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Ağrı İl Başkanı Metin Çanakçı, Belediye Başkanları, Parti Yöneticileri, delegeler ve vatandaşların katıldığı kongre bir düğün salonunda yapıldı.

ERZİNCAN’NIN İLK KADIN İL BAŞKANI OLDU

CHP Erzincan İl Başkanlığı'nın 38. Olağan İl Kongresinde, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Genel Başkanı belirleyecek olan Kurultay Delegelerini belirlemek için 251 delege sandık başına gitti.

250 delegenin oy kullandığı seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı. CHP Erzincan İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Genel Kurulu’nda, emekli öğretmen Zeynep Erdoğan Sarıca, 147 oy alarak CHP’nin Erzincan’daki ilk kadın il başkanı oldu. Özkan Yılmaz ise 98 oy aldı.

“SİYASETTE İKRAM OLMAZ”

Kongrede konuşma yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül “sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu” belirterek şunları söyledi:

“Siyaset mücadele ister. Siyasette ikram olmaz. Taşıma suyla değirmen dönmez. CHP Genel Başkanlığına aday olanların da delegeyi ikna etmesi lazım. Sadece hataları ortaya koymak ikna etmeye yetmez. Siz söylemiştiniz, tamam, siz itiraz etmiştiniz, ona da tamam… Ama siz, ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bunları anlatmanız lazım.

“NE YAPACAKSINIZ DA OY VERECEKLER?”

Bugüne kadar CHP'nin söylemediği yeni ne söylüyorsunuz? Bugüne kadar, CHP'ye oy vermeyen seçmen siz genel başkan olursanız, CHP'ye neden oy verecek? Bunun için ne yapacaksınız? Bunları anlatmanız lazım.

Sayın Kılıçdaroğlu,1 milyon 200 bin oy daha alsaydı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan olacak, ne kadar CHP yöneticisi varsa, “Kılıçdaroğlu gitsin,” diyor. Hepsi sorumluluklarını ve hatalarını unutup, Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Can Erzincanlı buna gelemez. Bu haksızlıktır. Adil ve hakkaniyetli olmak lazım.Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için gereken her şeyi yaptı. Onun için isyan ettim ve dedim ki; “Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize.”

“CHP ÖRGÜTÜ, PARTİDE BİR KARGAŞAYA İZİN VERMEZ”

“CHP'nin bir kargaşaya sürüklenmesinin ülkemize ve partimize ağır maliyetleri olur” diyen Sarıgül, “CHP örgütüne güveniyorum. CHP örgütü, partide bir kargaşa dönemi başlatmaz. Kılıçdaroğlu önderliğinde partiyi güvenli limana götürür. Delege bilir ki, CHP'ye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Zaman CHP'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkma zamanıdır. Onun içindir ki sonuna kadar Kılıçdaroğlu, sonuna kadar CHP diyoruz” diye konuştu.

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