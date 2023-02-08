Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Erzurum’da deprem oldu. Aşkale ilçesindeki deprem saat 20.57’de meydana geldi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, 4.6 büyüklüğünde olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ