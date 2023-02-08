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Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:11 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Erzurum’da 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Erzurum’da deprem oldu. Aşkale ilçesindeki deprem saat 20.57’de meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, 4.6 büyüklüğünde olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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