Erzurum’da bir evde başlayan yangın 10 evi kül etti

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Köşeyol Mahallesinde bir evde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 10 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü.

Orhan BOZKURT

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Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, birbirine bitişik diğer evlere de sıçradı.

İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt’tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz ve jandarma ekipleri müdahale etti.

10 EV VE EKLENTİLERİ İLE AHIRLAR KULLANLAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonrasında ancak kontrol altına alınabildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangından 20 ev etkilenirken, 10’u ise kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin seferber olduğu ve büyük panik yaşadığı yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın esnasında sosyal medya üzerinden yardım isteyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin zamanında gelmemesine tepki gösterdi.

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