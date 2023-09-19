Erzurum’da yolcu otobüsü traktöre çarptı: Ölü ve yaralılar var
Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.
Erzurum’daki kaza, saat 17.30 sıralarında Horasan Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi.
Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Eyüp U’nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 1’i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı. (AA)