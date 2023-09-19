Erzurum’un ünlü cağ kebabı artık tadımlık oldu…

Küçükbaş hayvan etiyle yapılan ve özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen Erzurum’un ünlü cağ kebabı artık tadımlık. Son zamlarla birlikte fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 100 zamlanan cağ kebabını artık yemek hiç de kolay değil. Kentte ortalama 65 gramlık bir cağ kebabın fiyatı 50 liraya satılıyor...

Orhan BOZKURT

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Türkiye’nin ‘et deposu' olarak nitelendirilen ve ‘Hayvancılığın Başkenti’ olarak bilinen Erzurum'da ünlü cağ kebabı yemek artık cep yakıyor.

Küçükbaş hayvan etiyle yapılan ve özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabının fiyatı son zamlarla birlikte geçen yıla oranla yüzde 100 arttı.

Kentte ortalama 65 gramlık bir cağ kebabın fiyatı 50 liraya satılıyor.

Çağ kebabı satan esnaf geçen yıllara oranla işlerinin çok düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise artık ayda yılda bir kez ve çok özel günlerde bu lezzeti tadabildiklerini belirtiyorlar.

“ETE ZAM GELİYOR BİZDE KEBABA ZAM YAPIYORUZ”

Cağ Kebabının mucidi olarak tanınan ve 1982 yılından beri bu sektörde hizmet veren Kemal Koç, maliyet fiyatlarının artmasından şikayetçi. Koç, artan et fiyatlarının kebaba da yansıdığın belirterek, şöyle konuştu:

-En önemli sorunumuz Erzurum'da kuzu eti bulamıyoruz. Bu kebap kuzu etinden yapılıyor. Fiyatlarda doğal olarak geçen yıllara göre yüzde iki yüz zamlandı.

-Ete zam geliyor, biz de kebaba zam yapıyoruz. Geçen yıl 20 liraya verdiğimiz bir cağ kebabı bu yıl 50 liraya veriyoruz.

Fiyatlar cağların büyülüğüne ve gramına göre değişiyor. 35 liradan başlayıp 80 liraya kadar yükseliyor.

-Ortalama 40-50 gram cağ 50 lira. Bir zamanlar İran'a, Irak'a, et gönderen Erzurum'da artık küçükbaş hayvan yok.

-Erzurum'da şimdilik 52 cağ kebap dükkânı var. Ancak kebapçılar etlerini Konya Karapınar'dan, Balıkesir'den getiriyor.

ERZURUMLU OLARAK ARTIK CAĞ KABABI YEMEK LÜKS

Erzurum'da yaşayanlardan çok dışardan gelenlerin artık cağ kebabı yiyebildiklerini anlatan vatandaşlar ise yüksek fiyat artışından yakınıyor.

Erzurumlu olarak artık cağ kebap yemenin lüks olduğunu anlatan bir vatandaş, “Geçen yıla kadar haftada bir gün ailece gelerek cağ kebap yiyebiliyorduk. Ancak artık ayda-yılda bir gelebiliyoruz. Bir kişi 4-5 cağ yese 250-300 liradan aşağı bir masadan kalkamıyor. Asgari ücretle çalışan birisi nasıl bunu karşılasın?” diye soruyor.