Esenyurt ve Bağcılar’da ‘dar alan uygulaması’: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt ve Bağcılar'da, 'dar alan uygulaması' yapıldı. Uygulamada 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahalleleri ile Bağcılar Fatih, Yüzyıl, İnönü ve Demirkapı mahallelerinde asayiş ve dar alan uygulaması yapıldı.

Saat 19.00’da Esenyurt’ta başlayan uygulama, 22.30’a kadar sürdü. Araçları durdurulup, sürücü ve yolcuların üzeri aranırken, ehliyet ruhsatları da kontrol edildi.

Esenyurt’ta yapılan uygulamada, üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapılan 1 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)