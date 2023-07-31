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Esenyurt’ta emniyet denetimleri devam ediyor

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimler bugün de devam etti.

Yayınlanma: 23:11 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilçe genelinde başlattığı asayiş ve huzur denetimleri bugün de devam etti.

Denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunan yolcularda tek tek arandı. Yapılan denetimler sırasında vatandaşlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. (DHA)

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