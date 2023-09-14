Esenyurt’ta kaçak göçmen kanaldan çıktı: 3 gün orada yaşamış
İstanbul Esenyurt'ta 3 gündür kanalda yaşayan kaçak göçmen yakalandı. Göçmenin çıkarıldığı kanalın girişinde eşyaları da bulundu.
İstanbul Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Güzelyurt Mahallesi’nde yer altı kablolarının olduğu kanalın girişinde yabancı bir şahsın olduğunu fark etti.
Ekiplerin müdahalesi ile dışarı çıkan şahsın, 3 gündür kanal girişinde yaşadığı öğrenildi. Şahsın eşyaları da kanal girişinde bulundu.
Polis ekiplerine teslim edilen şahsın, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. (DHA)