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Kiracısını sokak ortasında döven ev sahibi yakalandı

Esenyurt'ta kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E.'yi (50) sokak ortasında döven ev sahibi yakalandı.

Yayınlanma: 19:18 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Saadetdere Mahallesi’ndeki AVM’nin önünde bir kişinin başka bir kişiyi dövmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E’nin (28) kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E. (50) ile tartıştığı ve daha sonra darbettiği belirlendi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi. (AA)

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