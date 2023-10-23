Esenyurt’ta yangın: Dumandan etkilenen dört kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenyurt'ta dört katlı binanın giriş katında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olayda dört kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı. İki daire kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 13.20 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1557 sokaktaki 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın giriş katında yaşayan otizmli çocuk oyun oynadığı sırada evin salonunda yangın çıktı. Büyüyen alevler, dairenin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin üst kata sıçraması sonucu dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİ DAİRE KÜL OLDU

Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı anlatan Mustafa Avcı, Binada engelli bir çocuk yaşıyor bir de annesi var. Biz evde oturduğumuz sırada bağırma sesleri geldi. İndiğimde al katta yangın vardı O engelli çocuk yakmış olabilir” dedi. (DHA)

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