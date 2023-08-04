Esenyurt’taki riskli bina yıkıldı

İBB ekipleri, hızlı tarama metodu ile İstanbul genelinde deprem güvenliğinin sıfır olduğu belirlenen 318 binadan birinin daha yıkımını gerçekleştirdi. Esenyurt’taki binanın yıkımı ile birlikte durduğu yerde çökme riski bulunan 318 binadan 130’nun yıkımı tamamlanmış oldu.

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İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü'nün 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yaptığı “Hızlı Tarama” metodu ile tespit edilen ve “Yüzde 0 Deprem Güvenliği” oranına sahip 318 riskli yapı içerisinde yer alan bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki 1997 yılında yapılan 5 katlı binanın yıkımı ile birlikte hiçbir deprem güvenliğine sahip olmayan 318 binadan 130'u yıkılmış oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bugün güzel bir gün. Hızlı Tarama metodu ile tespit ettiğimiz, durduğu yerde çökme riski olan 318 binadan birinin daha yıkımını Esenyurt'ta gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı her an yıkılabilecek bir evde yaşamaktan kurtardık. Bu riskli binaları boşaltmak için kiracılara kira yardımı sağlıyoruz” dedi.

“MECLİSE BAŞVURACAĞIZ”

Gökce “İlerleyen günlerde, tarama sonuçlarından çıkan 2. grup bin 238 binanın kira yardımı için belediye meclisimize başvuracağız. Böylece 50 bine yakın vatandaşın canını koruma sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız. Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu öncülüğünde başlattığımız Deprem Dirençli Kent vizyonuyla sosyal dayanıklılığı ve uzlaşma kültürünü ön planda tutarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.