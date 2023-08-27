Esenyurt’tan sonra Silivri! Silahlı tüfekli büfe baskını

İstanbul Esenyurt'taki tekel büfe baskınının yankıları sürerken bu kez Silivri'deki aynı görüntüler yaşandı. Tartışma sonrası bir grup ellerinde silah ve tüfekle gelip hem büfeye hem de çevredekilere ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silivri’de içki almak için büfeye gelen 2 kişi saatin geç olması nedeniyle kendilerine satış yapılmayınca sinirlendi.

Şüpheli bir kişi, büfe sahibinin yerine bakan çalışanla gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrası büfeden ayrılan 2 şüpheli kalabalık bir grupla büfeye geldi.

ÇEVREDEKİLERE DE ATEŞ ETTİ

Tüfekle ve silahla olay yerine geri gelen şüphelilerden 1’i elindeki silahla hem markete hem de çevredekilere ateş açtı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayda 43 yaşındaki Soner Azsöz ve 1 kişi daha yaralandı. 5 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kişi özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıda ağır yaralanan Soner Azsöz yoğun bakımda tedavi gördü. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan diğer kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili aranan 5 şüpheli Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“OLAYLA İLGİM YOKTU ARKADAŞA SELAM VERMEYE GELMİŞTİM”

Silahlı saldırı sırasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 43 yaşındaki Soner Azsöz, şunları söyledi;

*Hiç tanımadığım şahıslar tarafından hiç olayı bilmediğim halde ben gelmeden yarım saat önce market önünde bir olay çıkmış. Ben markete gittiğimde çok sevdiğim bir kardeşim Doğan’ı gördüm, ‘Kardeşim nasılsın?’ dedim, o da ‘ İyiyim abi’ demeye kalmadı bir grup tarafından yaklaşık 4-5 kişi bir baskın yaşadık.

*Şaşırdım başta. Olayla ilgi yakından ve uzaktan hiçbir alakamız yok. Çocuğa başladılar sıkmaya bende dedim ki; ‘Arkadaşlar yanlışınız var biz değiliz aynı kişiden bahsetmiyorsunuz’ . Bunları demeye kalmadan bir bana sıktı; 3 kere Doğan’a sıktı ayağından vurdu. Ben de dayanamadım boşa, havaya 3 el ateş ettim. Ben yara aldım.

*Yoğun bakıma kaldırıldım zor zamanlar atlattım. İlk uyandığımda beşinci gün denilince şaşırdım. Beş gün uyumuşum. Yoğun bakımda da 2-3 gün yatmışım herhalde hatırlamıyorum. Aniden oluşan ve benimle ilgisi olmayan bu olaydan çok mutsuzum. Adamda silah vardı ben de sadece korkutmak amaçlı yaptım.

*Kameralarda her şey görülüyor zaten. Ben değilim demiş olmama rağmen hiçbir şeye aldırış etmiyorlar. Başladılar sıkmaya sağa sola. Şikayetçi olacağım. (DHA)

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