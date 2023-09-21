Eşi tarafından darp edildi; kendini eve kilitledi

İstanbul Kartal'da oturduğu evde eşi tarafından darp edilip bıçak çekilen kadın eşinin evden çıkmasının ardından kendini eve kilitleyip çocuklarına haber verdi. Annelerinin çağrısıyla eve gelen çocuklar tartışma yaşadıkları babalarından şikayetçi oldu.

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Kartal Yeni Soğanlık Mahallesi’nde oturan Kadir Ç. eşi Zeynep Ç. ile sabah saat 10.00 sıralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Ç., eşi Zeynep Ç.’yi darp etti. İddiaya göre eşine bıçak çeken Kadir Ç. daha sonra evden ayrıldı.

Korkarak kendini eve kilitleyen kadın ise, durumu çocuklarına haber verdi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kadını evinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yüzünde darp izleri bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada saldırgan eş tekrar evin önüne gelerek kızı ve oğluyla tartışmaya başladı. Baba ve çocukları arasındaki tartışmanın sona ermesi için polis ekipleri devreye girdi. Çocuklarının şikayetçi olması üzerine Kadir Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Darp edilen kadının kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Saldırgan babanın kızı “Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum” diyerek babasına tepki gösterdi. (DHA)