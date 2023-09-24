Eşi ve üç çocuğunu rehin aldı

Erzurum'da yaşayan ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen Turgut Y.nin evinde üç çocuğu eşini bıçak zoruyla rehin aldı. Bahar Y. (33) ve 3 çocuk polisin operasyonu ile kurtarıldı.

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Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Turgut Y. (38), iddiaya göre, kumar parası yüzünden eşi Bahar Y. ile tartıştı. Turgut Y. eşi ile çocukları Züleyha (3), Uğur (5) ve Mehmet Y.’yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile rehin aldı.

Evdeki sesler üzerine komşular polisi arayarak ihbarda bulundu. Mahalleye ambulans, itfaiye ile özel harekat timleri sevk edildi.

Polisin “Teslim ol” çağrısı üzerine Turgut Y. “Babam gelsin namus sözü veriyorum kapıyı açacağım” dedi. Baba Fevziye Y. polis ekipleri tarafından getirildi. Turgut Y. buna rağmen kapıyı açmadı.

İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri, Turgut Y.’nin evinin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri de aynı anda merdivenle evin penceresine çıkıp açmaya çalıştı. Bu sırada içeri giren polis, kadın ve 3 çocuğunu kurtardı.

Binadan dışarı çıkarılan anne ve çocukları ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yüzüne biber gazı sıkılan Turgut Y. ifadesi alınmak üzere polis aracı ile polis merkezine götürüldü.

İfadesi alınan Turgut Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)