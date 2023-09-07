Eşini 5 yerinden silahla vuran kocanın cezasını Yargıtay fazla buldu

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Sahiba Mutlu'yu silahla ağır yaralayarak, bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum eden Samet Mutlu'ya yerel mahkemenin verdiği 17 yıl 1 ay hapis cezasını Yargıtay fazla buldu.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Şişli’de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık bir buçuk yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine verdi. Kızını görüş için alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Samet Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından dava açılmıştı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sabiha Mutlu, duruşmaya önce sedye ile katılmış ve ”Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum, engelli kalacağım, yatalağım. Cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

SAMET MUTLU KARAR İTİRAZ ETTİ

Sanık Samet Mutlu'nun yargılandığı davadan karar olarak ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla tehdit' suçlarından 17 yıl 1 hapis cezası verilmişti. İstinafa başvuran Samet Mutlu'nun itirazı reddedilmişti. Bu sefer Samet Mutlu aldığı cezayı fazla bularak Yargıtay'a taşıdı.

DAVA YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının fazla olduğunu belirterek davayı bozdu. Yargıtay'dan dönen dava bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başladı. Bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet, bozma ilamına uydu.

SAVCI 25 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanık Samet Mutlu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etti. Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunması yapmak üzere duruşmayı erteledi.