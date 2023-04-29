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Eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

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Eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır Ergani’de bir evden sesler duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, biri kadın 2 kişinin cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemenin ardından cesetler, ambulansla otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polise teslim olan şüpheli Y.Ö. verdiği ifadede, eşi S.Ö’yü boğarak, kuzeni M.T’yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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