Eşini ve üvey oğlunu balkonda katletti

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'tan Denizli'ye yerleşen inşaat işçisi Ümit Mutlu A. tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evin balkonunda bıçaklayarak öldürdü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tavas’a bağlı Yaka Mahallesi’ne yerleşen inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A., balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G’yi (4) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.