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Eşinin iş yerine tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı 

Bursa'da eşine ait kaportacı dükkanına tamir için bırakılan otomobille trafiğe çıkan Hediye F., kaza yaptı. Kendisiyle birlikte 3'ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan Hediye F., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Eşinin iş yerine tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı 

İnegöl ilçesi yaşayan Hediye F., sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan  otomobili alarak ailesiyle dün saat 22.00 sıralarında gezintiye çıktı.

Hatalı sollama yaptığı öne sürülen Hediye F.’nin kullandığı otomobil, Tayyip Yasir Arslan’ın (22) kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Halide F., (26), S.F. (15), O.F. (4) ve D.F. (7), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Hediye F., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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